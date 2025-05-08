Türkiye-Irak zirvesi: Terörle mücadele ve ekonomik işbirliğinde yeni dönem

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen resmi törenle Sudan'yi karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Irak arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bölgede teröre yer olmadığını ifade ederek, "Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz." dedi. Türkiye'nin Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik için devrede olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını bildirdi. PKK'nın yasaklı bir örgüt olduğunu belirten Sudani ise, kimsenin Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

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