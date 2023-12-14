Türkiye insanlığın sesi oldu! Başkan Erdoğan'ın Gazze diplomasisi

Başkan Erdoğan savaşın başından bu yana dünya liderleri ile onlarca görüşme gerçekleştirdi. BM'deki Gazze tavrı Türkiye'nin duruşuyla nasıl değişti? Ece Altuğ aktardı.

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