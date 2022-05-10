Türkiye ile Kazakistan arasında 15 yeni anlaşma | Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklamalar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı. İki lider imza töreni sonrası basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ilişkilerde yükselişin sinyalini vererek, "Türkiye-Kazakistan ticaret hacminin inşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız." dedi. Tokayev ise açıklamasında, "Dost kardeş ülke Türkiye her zaman yanımızda yer aldı. Başkan Erdoğan, vizyon sahibi bir lider" ifadelerine yer verdi.

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