Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde mevkidaşı Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ile Hırvatistan arasında anlaşmalar imzalandı.

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