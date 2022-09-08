08 Eylül 2022, Perşembe
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Türkiye ile Hırvatistan arasında anlaşmalar imzalandı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Balkan turunun son durağı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti. Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde mevkidaşı Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye ile Hırvatistan arasında anlaşmalar imzalandı.