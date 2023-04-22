Türkiye'ye çağ atlatan her projeye karşı çıkan istemezükçüler 1 dakikada özetlendi. Vatan Caddesi'nden Keban Barajı'na Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapımına kadar geçmişte her projeye karşı çıkan CHP zihinetinin özetlendiği videoyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye gelişir CHP değişmez" ifadeleriyle paylaştı.