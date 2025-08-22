Türkiye devreye girdi! İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak

İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planını açıklamasının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Türkiye'nin girişimi ile toplanma kararı aldı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlık, “Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliğini yakından takip ediyoruz.” dedi. Sıcak gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN