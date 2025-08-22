22 Ağustos 2025, Cuma

Türkiye devreye girdi! İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak

Türkiye devreye girdi! İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için toplanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 13:16
İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme planını açıklamasının ardından, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Türkiye'nin girişimi ile toplanma kararı aldı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlık, “Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliğini yakından takip ediyoruz.” dedi. Sıcak gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
