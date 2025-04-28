Türkiye deprem fırtınası! Elazığ, İstanbul ve Kütahya’da peş peşe depremler

27-28 Nisan tarihlerinde Elazığ, İstanbul ve Kütahya’da meydana gelen peş peşe depremler halkı paniğe sevk etti. En büyüğü 4,9 şiddetinde olan sarsıntılar can veya mal kaybına yol açmadı. Peki son depremler ne anlama geliyor? Büyük İstanbul depremi yaklaştı mı? Deprem fırtınası ne kadar devam edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

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