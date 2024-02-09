09 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye artık dumansız hava sahası! 2008’de kapalı alanlarda sigara yasaklandı
Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü... Türkiye sigarayla mücadelede önemli bir mesafe kat etti. Otobüslerde, spor salonlarında sigara içilen o günler geride kalırken dumansız hava sahası hayatımıza girdi. Kuşkusuz gelinen noktanın mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. İşte 22 yılda sigarayla mücadelede atılan adımlar…