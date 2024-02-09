Türkiye artık dumansız hava sahası! 2008’de kapalı alanlarda sigara yasaklandı

Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü... Türkiye sigarayla mücadelede önemli bir mesafe kat etti. Otobüslerde, spor salonlarında sigara içilen o günler geride kalırken dumansız hava sahası hayatımıza girdi. Kuşkusuz gelinen noktanın mimarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. İşte 22 yılda sigarayla mücadelede atılan adımlar…

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