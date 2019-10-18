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18.10.2019
Türkiye-ABD anlaşması sonrası, herkes Erdoğan'ın danışmanın görüntülerini konuşuyor
Türkiye'nin, ABD'yi istediği noktaya getirmesi, sahadaki başarısını masaya yansıtması tüm dünya gündeminde yankı uyandırırken herkesin aklına 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Gülnur Aybet'in konuşmasını getirdi. Gülnur Aybet, konuşmasında Başkan Erdoğan'ın istediği noktaya ABD'nin eninde sonunda geleceğini söylemişti.
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