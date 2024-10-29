Türk Yıldızları’ndan İzmir’de 29 Ekim uçuşu!

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Türk Yıldızları" İzmir'de gösteri uçuşu düzenledi. O gösteriyi ve detayları A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı, kameraman İsa Mustafa Eraslan görüntüledi.

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