09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında! Polisler “Sunam” türküsünü seslendirdi

Türk Polis Teşkilatı 179 yaşında! Polisler “Sunam” türküsünü seslendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2024 09:18
Türk Polis Teşkilatı 179 yıldır devletinin emrinde, milleti için hizmeti sürdürüyor. Malatya'da bir araya gelen polisler polis haftası kapsamında bir video çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk polis teşkilatı 179 yaşında!
Türk polis teşkilatı 179 yaşında!
İsrail’e ihracat kısıtlaması getirildi!
İsrail’e ihracat kısıtlaması getirildi!
14 DEAŞ şüphelisi yakalandı
14 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Algıların ötesinde kalan ‘hakikat’!
Algıların ötesinde kalan ‘hakikat’!
‘İsrail ile ticareti keselim’ diyenlere videolu cevap!
‘İsrail ile ticareti keselim’ diyenlere videolu cevap!
Başkan Erdoğan Hatay’da vatandaşlara telefonda seslendi!
Başkan Erdoğan Hatay'da vatandaşlara telefonda seslendi!
Devir teslim töreninde küfürler havada uçuştu!
Devir teslim töreninde küfürler havada uçuştu!
Türkiye’nin İsrail’e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak
"Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak"
’Jakuzi’ iddiası gerçek dışı!
'Jakuzi' iddiası gerçek dışı!
Dışişleri Bakanı Fidan önemli açıklamalarda bulundu!
Dışişleri Bakanı Fidan önemli açıklamalarda bulundu!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail tepkisi!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail tepkisi!
Akşener genel başkanlığa aday değil!
Akşener genel başkanlığa aday değil!
Daha Fazla Video Göster