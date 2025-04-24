24 Nisan 2025, Perşembe
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Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!
İstanbul’da yaşanan deprem büyük paniğe yol açarken erken uyarı sistemleri yine gündeme geldi ve milyonlarca insanın merak konusu haline geldi. Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül anlattı.