İstanbul’da yaşanan deprem büyük paniğe yol açarken erken uyarı sistemleri yine gündeme geldi ve milyonlarca insanın merak konusu haline geldi. Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül anlattı.

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