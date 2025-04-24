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Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!

Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 11:57
İstanbul’da yaşanan deprem büyük paniğe yol açarken erken uyarı sistemleri yine gündeme geldi ve milyonlarca insanın merak konusu haline geldi. Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan elektrik-elektronik mühendisi Kürşat Yurdagül anlattı.
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Türk mühendisler deprem erken uyarı sistemi geliştirdi!
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