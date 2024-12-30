Türk – Kürt kardeşliği arasına sokulan fitne: PKK | ANALİZ

Türkiye 1 Ekim itibarıyla bölgesel güvenlik stratejilerini güçlendirme ve terörle mücadele konularında yeni bir rota oluşturuyordu. Terörle müzakere değil, mücadele edilecek. Sürecin rotasını da "milletin kendisi" belirleyecekti. Devletin bu çağrısına yanıt İmralı'dan geliyordu. Öcalan ''Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği paradigmaya desteğe hazırım'' diyordu. Peki süreç nasıl işleyecekti? Detayları A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberinde...

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