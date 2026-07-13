13-14 Temmuz hava durumu: 26 ile sıcaklık, 9 ile yağış uyarısı

Yurt genelinde yeni haftaya sıcak hava dalgası damga vuruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 26 il için yüksek sıcaklık uyarısı yapılırken, Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcakların etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan 9 ilde sağanak yağış öngörülürken,İstanbul’da bugün parçalı bulutlu, salı günü ise yerel yağış geçişleri bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkat uyarısı yaptı.