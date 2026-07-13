15 Temmuz gecesi İncirlik'te neler yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, darbecilerin kritik merkezlerinden biri de Adana'daki İncirlik Hava Üssü oldu. Ankara ve İstanbul'u hedef alan darbeci savaş uçaklarına, İncirlik'ten havalanan tanker uçaklarla yakıt ikmali yapıldığı tespit edildi. Darbe girişiminin ardından üste yaşanan gelişmeler, yürütülen operasyonlar ve ortaya çıkan çarpıcı detaylar uzun süre kamuoyunun gündeminde yer aldı. Peki, o gece İncirlik Hava Üssü'nde neler yaşandı? A Haber, 15 Temmuz gecesi üste yaşanan hareketliliği ve darbe girişimine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları mercek altına aldı.