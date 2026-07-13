Tabuta sığmayan 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde milli iradeyi savunurken ağır yaralanan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, 19 gün süren yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “23 yaşında, 1,95 boyunda bir fidan” sözleriyle anlattığı Yaşar, darbe gecesi yapılan çağrı üzerine hiç tereddüt etmeden sokağa çıktı ve cuntacılara karşı direnişe katıldı. Şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç şehidin ailesi, evlat acısıyla şehadet gururunu bir arada yaşadıklarını anlattı. Baba Ahmet Yaşar, oğlunun hatıralarını ve 15 Temmuz gecesi yaşananları paylaşırken, “Terörsüz Türkiye” sürecine de destek verdiğini söyledi.