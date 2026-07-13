İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkâri'de üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte Hakkâri'de temaslarda bulundu. Şemdinli ilçesindeki Zirvin Tepe Modüler Komando Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Çiftçi, görevli personelle bir araya gelerek komutanlardan bölgedeki güvenlik durumu ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçti. Bu süreç devam edecek ve başarıya ulaşacak. Ben bundan zerre kadar şüphe duymuyorum." dedi.