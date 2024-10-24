Türk havacılığına Gökbey imzası! İşte TUSAŞ’ın ürettiği ilk yerli helikopter

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda dün terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'a ait ürünler de sergileniyor. O ürünlerden biri de yerli helikopter Gökbey. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.

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