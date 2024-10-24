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Türk havacılığına Gökbey imzası! İşte TUSAŞ’ın ürettiği ilk yerli helikopter

Türk havacılığına Gökbey imzası! İşte TUSAŞ’ın ürettiği ilk yerli helikopter

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 12:06
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda dün terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'a ait ürünler de sergileniyor. O ürünlerden biri de yerli helikopter Gökbey. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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