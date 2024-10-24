24 Ekim 2024, Perşembe
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Türk havacılığına Gökbey imzası! İşte TUSAŞ’ın ürettiği ilk yerli helikopter
SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda dün terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'a ait ürünler de sergileniyor. O ürünlerden biri de yerli helikopter Gökbey. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.