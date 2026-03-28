Türk hava sahasına kirli el uzatanlara Bakan Fidan'dan gizemli mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında Türk hava sahasında imha edilen füzeler ve yürütülen gizli diplomasi trafiğiyle ilgili soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Moderatör Banu El’in, “Füzelerin Türkiye’de imhasından sonra nasıl bir diplomasi yürütüldü ki benzer bir olay bir daha yaşanmadı?” yönündeki stratejik sorusu karşısında, Fidan “Bu soruya cevap vermek zorunda mıyım?” diyerek operasyonun gizliliğine işaret etti. Sözleri sosyal medyada adeta damga vurdu.