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Türk F-16’larında Ege’de eğitim uçuşu! Ege’de gövde gösterisi

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 09:13
Türk savaş uçakları, tansiyonun her geçen gün yükseldiği Ege'de adeta gövde gösterisi yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları eğitim uçuşu için, Ege'nin uluslararası hava sahasındaydı.
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