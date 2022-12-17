Türk F-16’larında Ege’de eğitim uçuşu! Ege’de gövde gösterisi

Türk savaş uçakları, tansiyonun her geçen gün yükseldiği Ege'de adeta gövde gösterisi yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları eğitim uçuşu için, Ege'nin uluslararası hava sahasındaydı.

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