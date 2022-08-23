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Türk F-16'larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz'de büyük gerginlik

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Giriş: 23.08.2022 18:23
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi alındığını duyuruldu. Açıklamada Türk askerinin olaya anında karşılık verdiğinin altı çizilirken, Yunan ataşesi bakanlığa çağrıldı. İşte detaylar...
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