Türk F-16'larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz'de büyük gerginlik

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi alındığını duyuruldu. Açıklamada Türk askerinin olaya anında karşılık verdiğinin altı çizilirken, Yunan ataşesi bakanlığa çağrıldı. İşte detaylar...