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Türk devletleri KKTC'yi tanıyacak mı? KKTC Meclisi'nde 5 Türk devletiyle dostluk grubu kurulacak

A Haber
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Giriş: 04.01.2023 16:35
Türk Devletleri Teşkilatı'nın Semerkant Zirvesi’nde gözlemci üye kabul edilen KKTC, tanınma yolunda önemli bir adım attı. KKTC Meclisi, Türk birliğini oluşturan 5 devletle parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasını kararlaştırdı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz Lefkoşa'dan ayrıntıları aktardı.
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