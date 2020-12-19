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Türk bilim insanından aşı karşıtlarıyla ilgili A Haber canlı yayınında flaş iddia!

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Giriş: 19.12.2020 17:41
Güncelleme:19.12.2020 22:26
Dünya genelinde ve ülkemizde hızla yayılmayı sürdüren yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen güvenliği ve etkinliği bilimsel olarak açıklanan aşılarla ilgili kara propagandalar sosyal medyada sürüyor. Prof. Dr. İsmail Balık, bu aşı karşıtlarının her dönemde ortaya çıktığını ama ellerinde hiçbir bilimsel veri olmadığını o yüzde ciddiye alınmamaları gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Balık, kendisinin ve oğlunun da Çin'den temin edilen Kovid-19 aşısını olduğunu kendisinde Kovid-19'a karşı antikor oluştuğunu söyledi. İşte o açıklamalar...
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