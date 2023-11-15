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Türk ambulansları Refah yolunda! 20 Türk ambulans Gazze’ye gidiyor

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Giriş: 15.11.2023 08:57
Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Refah Sınır Kapısı’na hareket etti. Ambulansları taşıyan Türk yardım gemisi perşembe günü İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkmış; pazartesi sabahı Mısır'ın El Ariş Limanı’na ulaşmıştı.
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