15 Kasım 2023, Çarşamba
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Türk ambulansları Refah yolunda! 20 Türk ambulans Gazze’ye gidiyor
Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen tam donanımlı ambulanslar, Refah Sınır Kapısı’na hareket etti. Ambulansları taşıyan Türk yardım gemisi perşembe günü İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıkmış; pazartesi sabahı Mısır'ın El Ariş Limanı’na ulaşmıştı.