Haberler Gündem Videoları Türk aktivist Sümeyye Sena Polat: Allah'ın bir planı var
Türk aktivist Sümeyye Sena Polat: Allah’ın bir planı var

Türk aktivist Sümeyye Sena Polat: Allah'ın bir planı var

Giriş: 07.10.2025 20:34
Güncelleme:07.10.2025 20:34
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Sümeyye Sena Polat, "Allah'ın bize bir vaadi var, Allah'ın bir planı var. Onlar istedikleri kadar plan yapsın. Asıl kahraman Gazzeliler. Biz her zaman Gazzelilerin yanındayız" dedi.
