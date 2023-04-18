Turist ve turizmcilere tadilat eziyeti! 6 aydır bitmeyen çalışması vatandaşı bezdirdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezi Marmaris'te belediyenin aylardır bitmeyen tadilatı turist ve turizmcileri bezdirdi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı ve bölgedeki esnafın isyan ettiğini anlattı.

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