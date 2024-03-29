Turgut Altınok seçime saatler kala müjdeleri sıraladı! Emeklilere 5 bin TL destek, ücretsiz ulaşım...

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’daki trafiğin artık İstanbul’u aratmadığını söyleyen Turgut Altınok, “Ankara'ya 80 kilometre metro yapacağız. 31 Mart'ta bütün emekliler, 18 yaş ve üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak.” dedi. Ankara’yı cazibe merkezi haline getireceğini ifade eden Altınok, “Emeklilerimize 5 bin lira vereceğiz. 2500 lira et parası vereceğiz. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıyoruz. Doğalgaz desteğini 1000 TL'ye çıkaracağız.” diye konuştu.

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