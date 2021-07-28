28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Tunus'ta yaşanan darbe Türkiye'yi nasıl etkiler? Sırada hangi ülke var? A Haber canlı yayınında flaş sözler
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında Tunus'ta yaşanan darbeye ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Başbuğ, ülkede yaşanan kaosun başarılı olması halinde bölgede kartların yeniden karışacağını söylerken, Tunus sonrası yeni hedefin Cezayir olduğunu iddia etti. Yaşanan darbeden ise Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) sorumlu tuttu.