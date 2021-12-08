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Tunceli’de 6 terörist kıstırıldı! A Haber sıcak bölgeden ekrana taşıdı

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 11:44
Tunceli Ovacık’ta 16 Kasım’da başlayan Eren-6 Kış operasyonu devam ediyor.  Bundan 3 gün önce Tunceli'de 3'ü turuncu listede, 2'si gri listede olan toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Şimdi ise kahraman askerlerimiz 6 teröristi kıstırdı. O sıcak anları A Haber ekipleri ekrana taşıdı.
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