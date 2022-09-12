Tunç Soyer’den Osmanlı sonrası bir hakaret de Sultan Vahdettin’e!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret içeren sözleri sonrası yeni bir skandala imza attı. Osmanlı sonrası Sultan Vahdettin'i hedef alan Soyer "Hain" ifadesini kullandı. Soyer, MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin'in sözleri sonrası "Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti." dedi. İşte o anlar...