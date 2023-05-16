17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Tüm umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ’de büyük hüsran!
Terör örgütü HDPKK destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla gerisinde kalması ardından Türkiye’yi 15 Temmuz kalleş darbe girişimi ile kaosa sürüklemek isteyen ancak emellerine ulaşamayan FETÖ'de büyük bir hüsran yaşandı. Umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cüler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları hayal kırıklığını tek tel ortaya döktüler. İşte detaylar...