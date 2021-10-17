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TÜGVA'dan lağım ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na videolu yanıt

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Giriş: 17.10.2021 01:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız TÜGVA belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra “lağım” ifadesini kullandı. Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yanıt veren TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila "Muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun 'lağım' diyerek küfür ettiği TÜGVA’lı gençler,Türkiye’nin geleceği olan pırıl pırıl çocuklarımız. Bu edepsizliğin hesabını bu milletin vicdanı sorar, tarih bunu unutmaz!" ifadelerini kullandı.
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