TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki işgaline dair önemli açıklama! "Kilidi değiştirip isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar"

Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan olaylara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Açıklama Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul’un sosyal medya hesabından geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'ne yaptığı skandal baskın sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.



İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binada yaşananlara dair TÜGVA İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında dikkat çeken bir videoya yer verildi.

"KENDİ İSİMLERİNİ TABELALARIMIZA YAPIŞTIRMIŞLAR"

Paylaşımda "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer." ifadeleri yer aldı.