TÜGVA Gençlik Buluşması! 'Bizim Kahramanımız' adlı 7. Gençlik Buluşması yarın yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen "bizim kahramanımız" adlı 7. Gençlik Buluşması yarın gerçekleştirilecek. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’e konuk oldu ve önemli bilgiler paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN