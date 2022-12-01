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TTB Başkanı Fincancı’nın tahliye talebi reddedildi

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Giriş: 01.12.2022 13:30
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın İstanbul'da yargılanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca tahliye talebini de reddetti.
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