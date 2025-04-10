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Trump’tan İran’a saldırı tehdidi! Olası savaşın arka planında İsrail mi var?

Trump'tan İran'a saldırı tehdidi! Olası savaşın arka planında İsrail mi var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 02:42
Trump'ın 12 Nisan'da İran ile yapılacak nükleer silah toplantısı öncesi savaş tehdidinde bulunması bölgede yeni gerilimlere sebep oluşturdu. Peki Trump'ın olası savaş tehdidinin arka planında İsrail mi var? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler bölgedeki gerilimi ve olası savaş durumundaki riskleri ele aldı.
Trump’tan İran’a saldırı tehdidi! Olası savaşın arka planında İsrail mi var?
Trump’tan İran’a saldırı tehdidi! Olası savaşın arka planında İsrail mi var?
Trump'tan İran'a saldırı tehdidi! Olası savaşın arka planında İsrail mi var?
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