10 Nisan 2025, Perşembe
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Trump'tan İran'a saldırı tehdidi! Olası savaşın arka planında İsrail mi var?
Trump'ın 12 Nisan'da İran ile yapılacak nükleer silah toplantısı öncesi savaş tehdidinde bulunması bölgede yeni gerilimlere sebep oluşturdu. Peki Trump'ın olası savaş tehdidinin arka planında İsrail mi var? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler bölgedeki gerilimi ve olası savaş durumundaki riskleri ele aldı.