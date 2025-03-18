18 Mart 2025, Salı
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Trump’ın “Gazze planı” mı başladı? Katil İsrail’den Ramazan ayında soykırım
Gazze'de kabus yeniden başladı. Filistinliler sahura katliamla uyandı. Ateşkesten çekildiklerini duyuran terör devleti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son ayların en şiddetli saldırılarını düzenledi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.