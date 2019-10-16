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16.10.2019
Trump'ın ekonomi tehditleri sökmedi! ABD basını şaşkın şaşkın izliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye ekonomisine yönelik tehditleri karşısında Türk Lirası'nın yükselişi ABD basınını şaşkına çevirdi. Türkiye ekonomisi ABD gündeminin konuşulan önemli maddelerinden biri oldu.
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