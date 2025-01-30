Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. ABD medyası kazada en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Hepimizin kalbi kırık, çarpışma neden oldu bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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