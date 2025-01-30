31 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!
Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!

Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 19:33
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü. ABD medyası kazada en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Kazaya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Hepimizin kalbi kırık, çarpışma neden oldu bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!
DEM Parti’den yeni süreç turu!
DEM Parti'den "yeni süreç" turu!
Muhalefete ’yargı’ cevabı: Eski Türkiye’ye dönüş yok!
Muhalefete 'yargı' cevabı: Eski Türkiye'ye dönüş yok!
Yalova Valiliği şebeke suyunun içilmemesi yönünde uyardı!
Yalova Valiliği şebeke suyunun içilmemesi yönünde uyardı!
CHP’de ön seçim çıkmazı!
CHP'de "ön seçim" çıkmazı!
Malatya’da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor!
Malatya'da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor!
Uzman A Haber’de açıkladı: Hava koşulları binayı yaşlandırır
Uzman A Haber'de açıkladı: Hava koşulları binayı yaşlandırır
Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!
Trump: Uçak kazasında hayatta kalan yok!
AFAD detayları duyurdu! Ege Denizi’nde deprem
AFAD detayları duyurdu! Ege Denizi'nde deprem
Muhalefet neden sokak çağrısı yapıyor?
Muhalefet neden sokak çağrısı yapıyor?
Başkan Erdoğan: Adalet pusulasından şaşmayız!
Başkan Erdoğan: Adalet pusulasından şaşmayız!
Hamas serbest bıraktı katil İsrail bırakmıyor
Hamas serbest bıraktı katil İsrail bırakmıyor
Elektrikte yeni dönem
Elektrikte yeni dönem
Daha Fazla Video Göster