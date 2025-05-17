17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!

Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 20:19
ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken diplomasi trafiği. Trump, pazartesi günü önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, ardından Ukrayna lideri Zelenski ve NATO üyesi ülkelerle kritik görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Gözler bu temaslardan çıkacak mesajlara çevrildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’dan en sıcak gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
ANALİZ| Türkiye’de Erdoğan ile barışa giden yol!
ANALİZ| Türkiye'de Erdoğan ile barışa giden yol!
Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!
Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!
Başkan Erdoğan’dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti
Başkan Erdoğan'dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti
Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!
Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!
Karadeniz’de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi!
Karadeniz'de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi!
13 kişi hakkında 1998’er yıl hapis talebi!
13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis talebi!
Yeni müjdelerin habercisi!
Yeni müjdelerin habercisi!
İstanbu’un sağlığına yeni eser!
İstanbu'un sağlığına yeni eser!
Kremlin’den flaş açıklama: Putin-Zelenskiy...
Kremlin'den flaş açıklama: Putin-Zelenskiy...
CAATSA yaptırımları için kritik mesaj!
CAATSA yaptırımları için kritik mesaj!
Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak
"Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak"
Daha Fazla Video Göster