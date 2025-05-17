Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken diplomasi trafiği. Trump, pazartesi günü önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, ardından Ukrayna lideri Zelenski ve NATO üyesi ülkelerle kritik görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Gözler bu temaslardan çıkacak mesajlara çevrildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’dan en sıcak gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN