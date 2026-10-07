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TRT Haber'in acı kaybı! Savaş muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TRT Haber'in acı kaybı! Savaş muhabiri Recep Levent Öztürk hayatını kaybetti

Türk basınının savaş ve kriz bölgelerindeki deneyimli isimlerinden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haber takibi sırasında fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 56 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1989'da başlayan ve yıllarca dünyanın en zorlu bölgelerinde görev yapan Öztürk, 2008'de Gürcistan'daki çatışmaları takip ederken uğradığı silahlı saldırıda bir gözünü kaybetmişti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

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