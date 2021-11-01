Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat! Yağış yolda sabun etkisi yaratıyor

Havaların yağışlı seyretmesiyle birlikte trafik kazaları da kameralara yansıdı. Islak zemin nedeniyle kayan araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Peki araç bir anda yolda kaymaya ve dönmeye başladığında frene basmak mı doğru yoksa gaza basmak mı? Merak edilen soruların cevabını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Sinan Çetin verdi.

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