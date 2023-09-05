05 Eylül 2023, Salı
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Trabzon'da başörtülü kadınlara küstah sözler! Hastanede sıra bekleyen kadın hakaretler yağdırdı...
Trabzon'daki Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlara yaşlı bir kadın ağır hakaretler savundu. Yaşlı kadın "Allah nurunuzu almış. Pislikler! Öküzler!" ifadelerini kullanırken olaya hastanedeki diğer vatandaşlar ve güvenlik görevlileri de dahil oldu.