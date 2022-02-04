04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor? Anıtlara saldırıların perde arkasında ne var?

Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor? Anıtlara saldırıların perde arkasında ne var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2022 12:50
HDP'li vekil Regaib Gecesi İslam'ı hedef aldı. İstanbul milletvekili Oya Ersoy TBMM'de Müslümanlara hakaret etti. Atatürk anıtlarında ise provokatif olaylar yaşandı. Zamanlaması manidar provokatif eylemlerin arkasında kim var? Samsun ve Edirne'de anıtlara saldırıların perde arkasında ne var? Kim bu provokatörler? Gündemin önemli gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş,  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar ve Siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor?
Toplumsal dinamiklerle kim oynuyor?
Ünlü manken ve taksici denize uçtu!
Ünlü manken ve taksici denize uçtu!
4 Şubat Dünya Kanser Günü!
4 Şubat Dünya Kanser Günü!
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kriz mi var?
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kriz mi var?
İBB vatandaşın parasını reklama veriyor!
İBB vatandaşın parasını reklama veriyor!
İşte Kureyşi’nin hapishanesi!
İşte Kureyşi’nin hapishanesi!
İndirimli İstanbulkart bedeli 35 TL oldu
İndirimli İstanbulkart bedeli 35 TL oldu
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Kiev’de tarihi zirve
Kiev'de tarihi zirve
Türkiye’nin nüfusu belli oldu!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu!
Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık!
Bizler Türk askeri sayesinde hayatta kaldık!
DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı?
DEAŞ liderine operasyon nasıl yapıldı?
Daha Fazla Video Göster