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TOKİ binaları nasıl inşa ediliyor? TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Haber'de anlattı.

A Haber
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Giriş: 10.03.2023 12:07
Deprem bölgesi, Toplu Konut İdaresi eliyle yeniden inşa edilecek. Konutlarda gelinen son nokta ne? TOKİ Başkanı Ömer Bulut, A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtladı. Bulut, "Radye temel ve tünel kalıp sistemi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı..
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