Tokat Havalimanı Başkan Erdoğan tarafından açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon TL. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar havayolu ihtiyacını karşılayacak." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye, nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz." mesajını verdi.

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