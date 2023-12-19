Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'tan itibaren...

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek/içecek hizmeti sunan iş yerleri giriş kapısı ile masalara tarife ve fiyat listeleri koyacak.

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