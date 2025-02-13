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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı! O çantalar toplatılacak

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı! O çantalar toplatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 09:43
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri duyurdu. Yapılan denetimler sonucunda, daha çok ilkokul öğrencilerinin kullandığı "Diakakiç" marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulundu. Bakanlık okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.
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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı! O çantalar toplatılacak
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