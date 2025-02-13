Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri açıkladı! O çantalar toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri duyurdu. Yapılan denetimler sonucunda, daha çok ilkokul öğrencilerinin kullandığı "Diakakiç" marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulundu. Bakanlık okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

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