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Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesine yoğun ilgi! Renk renk çiçekler bir arazide toplandı

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 10:20
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi birçok bitki türünün yetiştiği tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi kurdu. Rengarek bitkilerin olduğu bahçede ziraat öğrencileri staj imkanı da bulabiliyor.
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