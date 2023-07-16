Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesine yoğun ilgi! Renk renk çiçekler bir arazide toplandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi birçok bitki türünün yetiştiği tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi kurdu. Rengarek bitkilerin olduğu bahçede ziraat öğrencileri staj imkanı da bulabiliyor.

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