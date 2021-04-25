Thodex operasyonunda "kripto tosuncuk" Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Önceki gün 78 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda yakalananların sayısı 66’ya yükselmiş oldu.

Thodex operasyonunda son dakika gelişmesi | Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı.

Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu.

Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin yerli kripto para borsalarından Thodex'e yönelik soruşturma başlatılmış, illegal faaliyetleri gerekçe gösterilerek firmanın CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 78 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda 65 şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Aranan şüpheliler arasında firari CEO'nun ağabeyi Güven Özer'in, bu gece İstanbul'un Pendik'te saklandığı evde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şirketin ortakları arasında yer aldığı öğrenilen Güven Özer, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bununla birlikte aranan 78 şüpheliden 66 kişi yakalanmış oldu.



Polis, halen firari durumda olan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

ABİSİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım" açıklaması yaparak kripto vrugunuyla ilişkisi olmadığını iddia etmişti.

Özer, kardeşinin böyle bir şey yapacağını zannetmediğini belirterek "Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Ne olduğunu anlamadım" diyerek de "kripto tosuncuk" kardeşi Faruk Fatih Özer'i aklamaya çalışmıştı.

"THODEX" OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Özer ilk yerli kripto para borsasını Koineks Teknoloji Anonim Şirketi ismiyle 2017'de kurdu. İlk zamanlarda ofiste 40 kişilik bir ekip çalışıyordu. Ancak kripto para alım satımı sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle şirketin ismi piyasada kötü anılmaya başlandı. Faruk Fatih Özer'in ikinci şirketi 2019'da kurduğu Thodex oldu. Yönetim yeri yine aynıydı, sadece tabelası değişmişti. Şirketin tanıtımı bedava kripto para vaadi ve Porsche marka otomobil çekilişi ile duyuruldu.

Türkiye'de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex uygulamasında aksaklıklar meydana geldi. İşlemler sırasında para transferlerinde yaşanan gecikmeler, coin aktarmalarının başarısız olması kullanıcıların tepkisini çekti.

Geçen cuma günü ise uygulamada hiçbir işlem yapılmamaya başladı. Firma yaptığı açıklamada, "Borsamızda Dogecoin yatırma ve çekme işlemleri bir süreliğine bakıma alınmıştır. Bakımın tamamlanmasının ardından kullanıcılarımız işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecektir. Bakım sürecindeyken transfer anında sorun yaşanması durumunda ise coin'ler kullanıcılarımızın hesaplarına geri yatırılmaktadır" dedi. Sistemdeki sorunun çözülememesi üzerine şirketten yapılan bir diğer açıklamada ise yeni ortaklık arayışında oldukları ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Firmayla ilgili tartışmalar yaşanırken, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını ve internet sitesini kapattı. Özer'in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçtığı iddia edildi. Buna göre pasaport kontrolünden saat 17:57'de geçen Faruk Fatih Özer, saat 19:50'deki uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçtu.